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DTB’de yeni döneme geçiş tanıtımı yapıldı

Elektronik ortamda tarımsal ürün alım-satımının gerçekleştirilmesi konusunda Diyarbakır Ticaret Borsası‘nda (DTB) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

28 Haziran 2019 Cuma 17:02
DTB’de yeni döneme geçiş tanıtımı yapıldı

Elektronik ortamda tarımsal ürün alım-satımının gerçekleştirilmesi konusunda Diyarbakır Ticaret Borsası‘nda (DTB) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Diyarbakır Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, TMO Diyarbakır Merkez Şube Müdürü Ali Cihantimur, Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir, tarımsal alanda üretim yapan üretici ve sanayiciler, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda borsa üyesi katıldı.


Bilgilendirme toplantısı açılışında konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret Borsası’nın elektronik ortamda tarımsal ürün alım-satımını yapma yetkisine sahip Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın aynı zamanda iştirakçisi olduğunu ve acentesi olarak görev yapmaya başladığını duyurdu. İşlemler sırasında borsa tarafından uzman bir ekibinde oluşturulduğunu anlatan DTB Başkanı Yeşil, "Türkiye Ürün İhtisas Borsasında yapılacak Elektronik Ürün Senedi işlemleri ile yapılan alım satımlar tarım sektörüne ve yatırımcısına cazip olanaklar sunmaktadır. Bizler ilimizde lisanslı depoculuğu yaygınlaştırmak için bir dizi çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda hazır Hububat silolarının satın alınması ve 30 bin ton kapasiteli pamuk lisanslı depoculuğun kurulması için Lojistik Köy’de kurulacak şirkete, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Sanayi Ticaret A.Ş. ile ortaklıklar gerçekleştirdik.Alt yapı çalışmaları kapsamında ise İlimizde kurulacak Lojistik Köy’de 180 dönümlük arsa tahsisini, hizmet binamız içerisinde elektronik satış ve ihale salonunu kurulumunu ve Bismil ve Ergani şubelerimizde ise ürün analiz laboratuvarını kurduk. Tohum çimlendirme ve sertifikasyon laboratuvarı içinde yine ortağı olduğumuz Diyarbakır Teknoket’te kurulum çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.


DTB Başkanı Engin Yeşil’in konuşmasının ardından Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda gerçekleştirilecek Elektronik Ürün Senedi uygulamaları konusunda DTB Genel Sekreter Yardımcısı gıda mühendisi Gökhan Çeliker tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:02
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