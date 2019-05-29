DTB Başkanı Yeşil: “Girişimci kadınlara rol model olunmalı”

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurul toplantısına Başkanlık eden Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, kadınların çalışma hayatında yer almalarının ülkenin ekonomik refahı ve kalkınmışlığına önemli katkı sunacağını söyledi.

DTB toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Kadın Girişimciler Kurul toplantısında kadın girişimciler kurulu üyeleri ile bir araya gelen DTB Başkanı Engin Yeşil, çağdaş toplumların sahip bulunduğu en önemli gücün bilgi olduğunu vurgulayarak, bilgi çağının kadınlara daha fazla girişimcilik fırsatı sunduğunu dile getirdi. Kadınların iş gücüne katılım oranını artırmadan yüksek gelirli ülkeler grubuna girmenin mümkün olmayacağına dikkati çeken DTB Başkanı Yeşil, “Diyarbakır Ticaret Borsası olarak fikri olup cesareti olmayan kadınlara cesaret, cesareti olup yol yöntem bilmeyenlere yol yöntem, bunlara sahip olup da parası olmayanlara para temin etme konusunda yol göstermeyi ve kadın girişimci sayısını artırmayı hedefliyoruz. Kadın Girişimciler Kurulumuz evde oturan kadınlarımıza rol model olmalı. Atıl kalan büyük potansiyelimizi iş gücüne katabilirsek büyük bir sıçrama yapmamız mümkün. Birlikte çalışabilirsek hedeflerimize ulaşırız. Kadınlarımız vizyonlarıyla itici güç olmalı. Hayal gücünüz bizim için çok kıymetli. Gözünüz teknolojiye yatırım yapmakta olsun. TOBB ve DTB olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

DTB Başkanı Engin Yeşil’in konuşmasının ardından İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Zülal Koç, kurul üyeleri ile 2019 yılı birinci kurul toplantısını gerçekleştirdi.