DT Genel Müdürü Kurt vefat eden tiyatro sanatçısı Niron için başsağlığı mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Meral Niron için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurt, mesajında "Kurumumuzun emekli oyuncularından, Türk tiyatrosu ve sinemamızın değerli ismi Meral Niron'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Meral Niron kimdir



İzmir'de 1 Ocak 1937'de dünyaya gelen Niron, genç yaşta tiyatroya gönül verdi.

Dostlar Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda rol alan Niron, Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

"Çiçekleri Sarı Kıza Yedirdim", "Kanlı Düğün", "Boş Beşik" gibi birçok tiyatro oyununda rol alan Niron, bir dönem TRT'de yayınlanan "Bizim Evin Halleri" dizisindeki "Sakız" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.