DSP'nin Ankara adayı da eski CHP'li! Bir dönem CHP'den Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Haydar Yılmaz partisinden istifa etti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la görüşen Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olacağı belirtiliyor.

1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Haydar Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin İyi Parti ve HDP ile ittifaka gitmesi parti içinde tepki toplamaya devam ediyor. Aksakal'la görüştü Haydar Yılmaz, DSP Genel Merkezi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Ankara'dan aday olma konusundaki isteğini Aksakal'a iletti. Görüşmenin sonucunda CHP Çankaya eski Belediye Başkanı Haydar Yılmaz, DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. CHP'den istifa eden Haydar Yılmaz, 1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

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