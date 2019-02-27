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DSP’li Kılıç’a Arguvan’da ilgi büyük

DSP Arguvan Belediye Başkan Adayı Ergün Kılıç, seçim öncesi köy köy, mahalle mahalle gezerek vatandaşların desteğini istiyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 19:58
DSP’li Kılıç’a Arguvan’da ilgi büyük

DSP Arguvan Belediye Başkan Adayı Ergün Kılıç, seçim öncesi köy köy, mahalle mahalle gezerek vatandaşların desteğini istiyor. Gittiği her yerde halkın sıcak ilgisi ile karşılaşan Kılıç, "Biz Arguvan’a sorun olmaya değil, sorun çözmeye talibiz" dedi.


31 Mart yerel seçimler öncesinde Arguvan’da, Demokratik Sol Parti (DSP) Belediye Başkan Adayı olan Ergün Kılıç, son olarak Karahöyük ve Kuyudere mahallelerini ziyaret etti. Burada vatandaşla sohbet eden Kılıç, ’Hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.ikram ettikleri lokmaların kabul olmasını diliyorum’ dedi.


"Biz Arguvan’a sorun olmaya değil sorun çözmeye talibiz" diyen Kılıç, "Bizi bağrına basan Arguvanlı hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu seçim Arguvan için dönüm noktasıdır. Bu seçim Arguvan’ımız için çok önem taşımaktadır. Bizler güçlü bir ekiple yola çıktık ve Arguvan İlçemizi hep birlikte yöneteceğiz" ifadelerine yer verdi.


Seçim çalışmaları kapsamında ev ev, kapı kapı gezerek her seçmenle bire bir görüştüklerini ifade eden Kılıç, "Bizler bu gün nasıl halkımızın kapısına gidiyorsak yarında gideceğiz ve halkımızı unutmayacağız. Göreve geldiğimizde Arguvan’ı en iyi şekilde yöneterek ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Bizler bu önemli yola çıkarken ben demedik biz dedik ve bu yola çıktık. Halkımızın yanında olacağız, onları asla yalnız bırakmayacağız. Arguvanlıların bizlere verdikleri bu büyük desteklerinden dolayı şahsım ve ekibim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 19:58
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