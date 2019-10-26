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DSP’den Tunç Soyer’e zehir zemberek sözler! ‘Bunun önemini bilmiyorsan başkanlık yapma’

Kıbrıs hakkında skandal sözler söyleyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki gösteren DSP Genel Başkan Yardımcısı Seluç Karakülçe, "İlçe ve büyükşehir belediye başkanlığı yapan bir kişi Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini bilmeden başkanlık yapmasın." dedi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:58
DSP’den Tunç Soyer’e zehir zemberek sözler! ‘Bunun önemini bilmiyorsan başkanlık yapma’

DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Kıbrıs'ta yayımlanan bir gazetede çıkan açıklamalarına ilişkin, "O sözleri 3 yıl önce de söylese o zaman da bir ilçenin belediye başkanlığını yapıyordu. İlçe ve büyükşehir belediye başkanlığı yapan bir kişi Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini bilmeden başkanlık yapmasın. Tunç Bey, bunları söyleyebilecek ve savunabilecek en son kişidir. Çünkü temsil ettiği gelenek Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmış, adaya özgürlüğü ve barışı getirmiş bir gelenektir." dedi.

Karakülçe, AA'ya yaptığı açıklamada, Soyer'in Kıbrıs'ta yayımlanan bir gazetede çıkan açıklamalarını okuyunca inanamadığını, takip eden günlerde yaptığı açıklamaları okuyunca üzüntüsünün daha da arttığını söyledi.

"Tunç bey herhalde başka bir yerde yaşıyor"

Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde adaya huzurun geldiğini belirten Karakülçe, "Harekat Türkiye ve Türk milletinin yüz akıdır. Ecevit adaya huzur getirmek ve Türkler'in geleceğini teminat altına almak için bu harekatı düzenleme kararı almıştır. Tunç Bey, herhalde başka bir yerde yaşıyor. Kıbrıs'ta o zaman yaşananları bilmiyormuş gibi davranıyor." ifadesini kullandı.

"Önemini bilmeden başkanlık yapmasın"

Soyer'in "O sözleri 3 yıl önce söyledim. Ne bugünkü koşullar aynı ne de ben aynı durumdayım." ifadelerine tepki gösteren Karakülçe, şunları kaydetti:

"Bir belediye başkanı bir söylediğini bin düşünüp öyle söylemeli. Hele hele milli menfaatler söz konusu olduğunda belediye başkanları daha dikkatli olmalı. Tunç Bey o sözleri 3 yıl önce de söylese o zaman da bir ilçenin belediye başkanlığını yapıyordu. İlçe ve büyükşehir belediye başkanlığı yapan bir kişi Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini bilmeden başkanlık yapmasın. Tunç Bey, bunları söyleyebilecek ve savunabilecek en son kişidir. Çünkü temsil ettiği gelenek Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmış, adaya özgürlüğü ve barışı getirmiş bir gelenektir. Biz de bunun bir parçasıyız. Bizler Ecevit'in talebeleriyiz. Bu tür yaklaşımlar ne Tunç Bey'e ne de temsil ettiği CHP'ye yakışmıştır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ana kadar bir şey demediğine göre, konunun kapatılmasını bekliyor. CHP'de Soyer gibi düşünen çok insan var. Parti yönetiminin bir uyarıda bulunacağını zannetmiyorum. CHP, Atatürkçü çizgiden ve Ecevit geleneğinden ayrılalı çok oluyor."

Karakülçe, DSP olarak her platformda Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini ve merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Türkiye için yaptıklarını yorulmadan anlatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, KKTC'de yayımlanan Haberci gazetesine verdiği özel demeçte, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes adanın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs'ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, adayı Kıbrıslılara bırakmak lazım. Kaderlerini kendileri belirlemeli. Ben iki halkın barış içinde yaşamalarından, birlikte karar üretmesinden yanayım. Herkes çok fazla müdahil oluyor. Sadece Türkiye değil, filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişir, olan Kıbrıslılara oluyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:58
  1. İzmir
  2. DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe
  3. Tunç Soyer
  4. Kıbrıs
  5. Kıbrıs Barış Harekatı Necmettin Erbakan
  6. Bülent Ecevit
  7. CHP

YORUM YAZ

  • Müh Müh 1 sa önce
    Sayın karakülçeye aynen katılıyorum 
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 6 sa önce
    BU ZİHNİYET DEĞİLMİ EĞEDEKİ TÜM ADALARI BURNUMUZUN DİBİNDEKİ YÜZEREK GEÇİLEN ADALARI YUNANA BIRAKAN ZİHNİYET DEĞİLMİ BUNLARDAN BU ÜLKEYE İNANIN BİR FAYDA GELMEZ.
  • EKOLL EKOLL 7 sa önce
    Kıbrıs'a harekat emrini veren rahmetli Erbakan hocadır. Erbakan olmasaydı o harekatı yapacak cesarette kimse yoktu. Harekat başarı ile neticelenince kahraman ve sahiplenen çoğaldı.
  • hus coshus cos8 sa önce
    hayırdır ne oldu. chp lehine seçimlerden kaçmıştınız. yani bu bir suçsa bu suçta sizde ortaksınız.
  • Mehmet Mehmet 8 sa önce
    İşte solcu ateist zihniyet bu gavur aşığı dedelerimiz yunan la ingilizle savaştı bizde solcu torunlarıyla savaşıyoruz
  • milletmillet8 sa önce
    Sosyal demokratlar işte görün seviyenizi ne kadar içi boş adamları size seçtirdiker . Asıl cahil ahmak kimmiş görün ve anlayın. Aydınız diye de hava atıyordunuz . Asıl cahil siz ve sizin seçtiğiniz adamlarmış. İşte sizin üretiminiz bu
  • dumanlıdumanlı9 sa önce
    Tunç beyin sözlerine at gözlüğüyle bakarsanız bu sözleri söylersiniz. Kırıslı Türk kardeşlerimiz Kıbrısta çözümün bir parçası olmalıdır. Tunç beyin söylediği bu. Buna karşı olmak Kıbrıs Türkünü yok saymaktır. Kıbrıs türkünü yok sayarsak Kıbrısta peşin peşin kaybetmiş oluruz.

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