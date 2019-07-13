DSP’den CHP’ye gönderme: Dış bağlantılı projelere paydaş olmayacağız

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

31 Mart yerel seçimlerinde “CHP’nin oyunu böldüğü” gerekçesiyle hedefe oturtulan Demokratik Sol Parti, yerli ve milli solcuların umudu olarak öne çıkmıştı. Dini ve milli değerlere gösterdiği saygıyla kamuoyunun takdirini kazanan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçimlerde kazandıkları belediyelerin başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Genel Başkan Aksakal, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin geleceğine ilişkin kurgulanan dış merkezlerle bağlantılı ‘projelere’ asla paydaş olmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Halkımızın yararına olan tüm çalışmalarda varız

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, yerel yönetimlerde DSP’nin siyasi anlayışına ilişkin bilgiler verdi. Aksakal, “Türkiye bundan sonra gerçek gündemine hızla dönmeli, kaybedilen zaman telafi edilmeli, yurttaşların iç içe yaşadığı devasa sorunlar bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Demokratik Sol Parti olarak kısır çekişmelerden, içeriksiz diyaloglardan ve çıkara dayalı siyasi platformlardan kendimizi uzak tutacağız.” diye konuştu.

Dış bağlantılı projelere asla paydaş olmayacağız

Genel Başkan Aksakal, şöyle devam etti: “Türkiye’nin geleceğine ilişkin kurgulanan dış merkezlerle bağlantılı ‘projelere’ asla paydaş olmayacağız. DSP olarak gerek yerel yönetimlerde, gerekse merkezi hükümet nezdinde ülkenin ve halkımızın yararına olan tüm çalışmalara desteğimizi vereceğiz. Belediye Başkanlığını elde edemediğimiz ilçe ve beldelerde ise DSP listelerinden seçilmiş Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımız var. Onlar da bulundukları konum itibariyle halkın yararına olan çalışmalara olumlu katkılarını sunacaklardır. Bugüne kadar siyaseti, kuru bir çekişme alanı olarak görmedik, bundan sonra da görmeyeceğiz.”