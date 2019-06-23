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DSP lideri seçimi boykot etti! "Aday yok"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul seçimini boykot etti. Oy kullanmayacağını belirten Aksakal, "Bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok" ifadesini kullandı.

23 Haziran 2019 Pazar 12:34
DSP lideri seçimi boykot etti! "Aday yok"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok." dedi.

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da olduğunu ve oyunu kullanmayacağını söyledi.

Parti meclisinin 12 Mayıs'ta toplanarak karar aldığını bildiren Aksakal, "DSP için 31 Mart yerel seçimleri tamamlanmıştır dedik. Adayımız çekildiği için parti meclisimiz, yeni bir aday göstermeme kararı almıştı. Dolayısıyla bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birisini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok zaten." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin hayırlı sonuçlar getirmesi dileğinde bulunan Aksakal, "Keşke YSK böyle bir süreci yaşatmamış olsaydı. Ama inanıyorum ki İstanbul halkı güzel bir demokrasi örneği verecek. Bu seçimleri de geride bırakacağız, önümüzdeki süreçlere bakacağız artık." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:34
  1. Ankara
  2. Önder Aksakal
  3. İstanbul seçimi

YORUM YAZ

  • Vatansever Vatansever 19 dk önce
    Cehepeyi sevdiğinizi hepimiz biliyoruz.Aklımızla alay etmeyin .
  • İsmail özerİsmail özer30 dk önce
    Şimdimi aklı başına gelmiş kimseyi desteklemiyorsa adayını neden çekti

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