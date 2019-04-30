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DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP yönetimine yüklendi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin il binası açılışını yapmak üzere geldiği Gaziantep’te yaptığı açıklamada, eleştirdiği CHP yönetiminin tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altında olduğunu söyledi.

30 Nisan 2019 Salı 13:19
DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP yönetimine yüklendi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin il binası açılışını yapmak üzere geldiği Gaziantep’te yaptığı açıklamada, eleştirdiği CHP yönetiminin tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altında olduğunu söyledi.


DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim sonrası ilk ziyaretini Gaziantep’e yaptı. Partisinin il teşkilatıyla buluşan Aksakal, CHP’nin genel merkez yönetimine yüklendi. DSP Genel Başkanı Aksakal, şimdiki CHP’nin Atatürk’ün kurduğu parti ile uzaktan yakından benzerliği olmadığını vurgulayarak, CHP yönetiminin Tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altında olduğunu ifade etti. Aksakal, "Güneydoğu bölgemizde planlanan yeni devlet yapılanması senaryosunda üzerine rol biçilen sözde Atatürkçü solcu yapılar kendileri dışında hiçbir partinin siyaset arenasında yer almasına tahammül edemedikleri gibi her türlü iftira kampanyası ve algı yönetimi ile toplumu yönlendirme gayreti içindeler. Bülent Ecevit’in partiyi kurduğu günden bu yana bu tür saldırılara artık alıştık. Ama iyi bilinmelidir ki, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kast edenlerle emperyalist politikaların emir eli olmuş yapılarla Şahsi siyasi ikbal dışında hiçbir siyasi amaç gütmeyen, sahte Atatürkçü ve sahte solcularla mücadelemiz hiç eksilmeden devam edecektir. 17 yılda iktidarın yanlışlarını kendi yanlışları ile besleyen hiçbir varlık göstermeyen yeni CHP’in hamasi vaatler ve söylemlerle bir seçenek olabileceğini artık toplumda inanmıyor. Tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altındaki bu partinin bugünkü yapısı kökleri Kuva-i Milliye’yedayanan ve kurtuluş savaşımızı yöneten Atatürk’ün kurduğu parti ile uzaktan yakından bir benzerliği de kalmamıştır” diye konuştu.


“İlk ziyaretim Gaziantep’e”


31 Mart seçimlerinin ardından ilk ziyaretini Gaziantep’e yaptığını ifade eden Aksakal, “Gaziantep Demokratik Sol Parti’nin yerel seçim sürecinde stratejik olarak önem verdiği bir ilimizdir. Bir Zeugma misali Türkiye mozaiği olarak gördüğümüz Gaziantep, milli birliğimizin ve toplumsal bütünlüğümüzün vücut bulduğu kentlerimizin başında gelmektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:19
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