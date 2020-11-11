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Aktüel DSP Genel Başkanı Aksakal Bilecik'te konuştu:
Aktüel

DSP Genel Başkanı Aksakal Bilecik'te konuştu:

"Şimdi Biden kazandı, herkes sıraya girdi tebrik etmek için. En alttan en üste kadar. ABD'de kim seçilirse seçilsin, sana ne"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:20:00 -
DSP Genel Başkanı Aksakal Bilecik'te konuştu:

BİLECİK (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ABD'de yapılan başkanlık seçimine ilişkin, ''Şimdi Biden kazandı, herkes sıraya girdi tebrik etmek için. En alttan en üste kadar. ABD'de kim seçilirse seçilsin, sana ne.'' dedi.

Partisinin il başkanlığı açılışına katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Aksakal, İsmet Paşa Mahallesi'nde parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Siyaset kurumunun büyük bir dejenerasyona uğradığını savunan Aksakal, ''Artık kimin sağcı kimin solcu olduğu belli değil. Eskiden kendisine solcuyum diyenler, oy isteyenler şimdi sağdan umut besliyor. Yakın zamanda iktidar partisinden ayrılanlar oldu. Bakanlıklar, başbakanlıklar yapmışlar. Şimdi diyor ki eski Sayın Başbakan, 'ben kendimi yaşamımın hiçbir döneminde sağcı hissetmedim'. Ya Allah aşkına, milletin aklı ile alay etmeyin. Ne muhafazakarlık ne dindarlık ne solculuk ayıp. Hiçbiri ayıp değil, yeter ki dürüst ol.'' diye konuştu.

Türkiye'de ekonominin iyi gitmediğini, aklıselimle hareket edilmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Aksakal, "Bunu, milletin ekonomik kalkınmasını sağlayabilmiş, bu ülkede her sendikada hırsızlığı, ahlaksızlığı önleyebilmiş bir siyasi hareketin öncülüğünde ancak bitirebiliriz. O vatansever duruşumuzla, o halkçı anlayışımızla, o Ecevit'in bu topluma özleştirdiği dürüstlükle ancak sağlayabiliriz.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de yapılan başkanlık seçimine de değinen Aksakal, şunları kaydetti:

''Şimdi Biden kazandı, herkes sıraya girdi tebrik etmek için. En alttan en üste kadar. ABD'de kim seçilirse seçilsin, sana ne. Irak'taki o kadar kan kimin zamanında aktı kardeşim. Sen ne yapacaksın, kim başkan oldu? Sen kendi işine bak. Bu memlekette yaşayan insanları evine tok gönderebiliyor musun sen ona bak.''






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