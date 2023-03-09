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Siyaset DSP Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Önder Aksakal'dan flaş açıklama
Siyaset

DSP Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Önder Aksakal'dan flaş açıklama

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhur İttifakı’ndan teklif olması dahilinde değerlendireceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 18:53:00 -
DSP Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Önder Aksakal'dan flaş açıklama

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabul ettirmesinin ardından Millet İttifakı’nın adayı, 6 parti tarafından onaylanarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Ancak 4 gün içerisinde 6’lı masanın karşılıklı atışmalarının ardından önce masayı dağıtması ardından dayatmalarla yeniden bir araya gelmesi seçmende güvensizliğe neden oldu.

Kılıçdaroğlu TKP ve SOL Parti’nin yanı sıra HDP ile de görüşmelere devam ederken, DSP’den dikkat çeken açıklama geldi.
Katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhur İttifakı’ndan teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacaklarını söyledi.

Aksakal şu ifadeleri kullandı:
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"Bu devletin parçalanmasına yönelik hiçbir hareketin kenarında bile olamayacağımızı söyledik. DSP, Bülent Ecevit'in kurduğu, milliyetçi, vatansever, sol bir partidir. Siyasi tartışmalarda ekonomik konularda elbette farklı düşünebiliriz, ama Türkiye Devleti'nin bölünmez bütünlüğü üzerine kurgulanan hiçbir argümanın yanında DSP olamaz.

Seçim sistemi içinde bugün AK Parti dahil ittifaklarla devleti yönetme noktasında. Millet İttifakı da 6 parti masanın etrafında. Bugüne kadar Cumhur İttifakı'ndan bir teklif şu ana kadar ulaşmadı. Bu şu an gazeteci arkadaşlarımızın kendi yorumlarıdır. Teklif gelirse bunu tabii ki değerlendiririz. Yarın başkanlık divanımız toplanıyor. Bu konular görüşülür, bir karar oluşturulacak. O karar çevresinde değerlendirmeye alınacaktır."

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