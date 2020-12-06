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Dünya DSÖ'yü kovduktan sonra öldüğü açıklanmıştı! Pierre Nkurunziza öldürüldü mü?
Dünya

DSÖ'yü kovduktan sonra öldüğü açıklanmıştı! Pierre Nkurunziza öldürüldü mü?

Geçtiğimiz Haziran ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın ölümüyle ilgili canlı yayında çok çarpıcı açıklamalar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:25:00 -
DSÖ'yü kovduktan sonra öldüğü açıklanmıştı! Pierre Nkurunziza öldürüldü mü?

Dünyada aşı tartışmaları devam ederken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programında, Dünya Sağlık Örgütü'nü ülkesinden kovmasının ardından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza’nın ölümü tartışıldı.

BM Eski Diplomatı Hüseyin Çiloğlu, Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın ölümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "DSÖ'yü ülkeden kovduktan sonra ölmesi tesadüf değil. Olay daha da soruşturulacak. Ciddi bir komisyon oluşturulduktan sonra bu konu çözülecek. Bu arada Donald Trump yeniden başkan olacak. Eğer olmazsa büyük reset denen olay yaşanacak" dedi.

Nkurunziza'nın ölümü

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza’nın Haziran ayında ölüm sebebinin, resmi açıklamalarda söylenildiği gibi kalp krizi olmadığı öne sürülmüştü. Nkurunziza'nın, Kovid-19 olduğu iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Nkurunziza, ölmeden önce yaptığı açıklamada, salgının hava yoluyla bulaştığını belirterek, Tanrı'nın Burundi’yi koruduğunu ve Burundi’nin havasının temizlediğini söylemişti.

Burundi hükümeti, Kovid-19 salgınını manipüle etmekle suçladıkları Dünya Sağlık Örgütü’nün temsilcilerini 15 Mayıs’ta sınır dışı etmişti.

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