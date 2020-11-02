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Dünya DSÖ'nün bir numarası koronavirüs testi yaptırmadı
Dünya

DSÖ'nün bir numarası koronavirüs testi yaptırmadı

Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temas kurduğunu anlayınca kendisini karantinaya alan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, henüz koronavirüs testi yaptırmadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 23:44:00 -
DSÖ'nün bir numarası koronavirüs testi yaptırmadı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezindeki video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısına Ghebreyesus, evinden bağlandı. Ghebreyesus, durumunun iyi olduğunu ve virüse ilişkin semptom göstermediğini söyledi. Koronavirüs testi pozitif olan biriyle temaslı olduğu tespit edilen Ghebreyesus, "Ancak DSÖ protokollerine uygun bir şekilde gelecek günlerde kendimi karantinaya alacağım." dedi.

Sağlık durumuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu ise Ghebreyesus yerine DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan cevapladı. Kovid-19 tespit edilmiş kişilerle temaslı olanların belli bir süre karantinada kalması gerektiğini belirten Ryan, Ghebreyesus'un Kovid-19 testi yaptırmadığını aktardı.

Ryan, "(Ghebreyesus'un) Test yapılması semptomların ortaya çıkmasına veye başka bir şeye bağlı olacaktır. Önümüzdeki günlerde test yaptırabilir. Mevcut protokollerimize göre test edilmesi gerekmiyor. Şu an kendisi evde karantinada, gördüğünüz gibi çok iyi durumda, uzaktan çalışıyor ve dünyayı desteklemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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