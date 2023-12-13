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Dünya DSÖ'den uyarı! Şimdi de şarbon salgını
Dünya

DSÖ'den uyarı! Şimdi de şarbon salgını

Yeniakit Publisher
2023-12-13 09:07:00 -
DSÖ'den uyarı! Şimdi de şarbon salgını

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) beş Afrika ülkesinin şarbon salgınıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Afrika ülkesinin şarbon salgını riski ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

DSÖ'nun internet sitesinden 5 Doğu ve Güney Afrika ülkesindeki şarbon salgınına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kenya, Malavi, Uganda, Zambiya ve Zimbabve'de salgın nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam 1166 şüpheli vakanın rapor edildiği ve 37 kişinin test raporlarının doğrulandığı bildirildi.

Zambiya'da 2011'den bu yana en kötü şarbon salgınının yaşandığı belirtilen açıklamada, Uganda’da 14 kişinin şarbondan öldüğü, Malavi'de ise bu yıl insanda ilk vakanın görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Zambiya'nın 10 vilayetinden 9'unda insan şarbonu vakalarının bildirildiği, 37 kişinin kontamine su aygırı eti yiyerek hastalığa yakalanmış olabileceğinden şüphelenildiği, bu ülkedeki salgının komşu ülkelere yayılma riskinin yüksek olduğu aktarıldı.
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DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, salgınları sonlandırmak için öncelikle hayvanlardaki hastalıklardan kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması gerektiğini aktardı.

İnsan ve hayvan sağlığını korumaya yönelik ortak bir yaklaşım için kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Moeti, "Salgın konusunda gösterilen ulusal çabaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasta hayvanlarla temas bulaşma riskini arttırıyor

Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya, Mozambik ve Namibya gibi ülkelerin risk altında olduğu uyarısı yapılan açıklamada, nehir kenarına uygun şekilde gömülmemiş hayvan kalıntılarının hastalığın yayılmasına sebep olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, yiyecek-içeceklerden ya da hasta hayvanlarla temastan bulaşan bu hastalığın birçok belirtisi bulunduğuna dikkati çekildi.

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