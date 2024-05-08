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Sağlık DSÖ'den Refah açıklaması! Gazze hakkında: Son derece endişeliyiz diyerek ifade etti
Sağlık

DSÖ'den Refah açıklaması! Gazze hakkında: Son derece endişeliyiz diyerek ifade etti

Yeniakit Publisher
2024-05-08 18:26:00 - 2024-05-08 18:31:30
DSÖ'den Refah açıklaması! Gazze hakkında: Son derece endişeliyiz diyerek ifade etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, devam eden saldırılar hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu! İsrail'in hamleleriyle ilişkili konuştu: Refah kentine yönelik artan saldırılarından son derece endişeli olduklarını açıkladı. İşte o basın açıklaması...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Ghebreyesus, "İsrail'in, Gazze halkının büyük bölümünün güvenlik için kaçıp sığındığı Refah'a yönelik artan saldırılarından son derece endişeliyiz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze'nin güneyindeki hastanelerin sadece üç günlük yakıtı kaldı" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze'nin güneyindeki hastanelerin sadece üç günlük yakıtı kaldı" dedi.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesinin ardından Gazze Şeridi'nde yeniden yakıt sıkıntısı başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sınır kapısının kapatılması, BM'nin yakıt tedarikini engellemeye devam ediyor. Yakıt olmadan tüm insani yardım operasyonları duracak. Sınır kapılarının kapalı olması, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını da engelliyor. Gazze'nin güneyindeki hastanelerin sadece üç günlük yakıtı kaldı. Bu da hizmetlerin yakında durabileceği anlamına geliyor" dedi.

DSÖ, Refah'taki üç hastaneden biri olan Ebu Yusuf al-Najjar Hastanesi'nin artık faaliyetlerine devam edemediğini belirterek, bazı ekipmanların sahra hastanelerine taşındığını söyledi.
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