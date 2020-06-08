DSÖ’den ırkçılık karşıtı protestolara destek

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) dünya genelinde yapılan ırkçılık karşıtı protestolara destek geldi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ırkçılığa karşı küresel protestoları desteklediklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan genel merkezinde video konferans yolu ile basın toplantısı düzenledi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada dünya genelinde ırkçılığa karşı yapılan protestolara değinerek, "DSÖ, eşitliği ve ırkçılığa karşı küresel hareketi tam olarak desteklemektedir. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, korona virüs salgınının hala devam ettiğine dikkat çekerek, protestoya katılanlara "Mümkün olduğunca, diğerlerinden en az 1 metre uzakta durun, ellerinizi temizleyin, öksürüğünüzü örtün ve bir protestoya katılıyorsanız bir maske takın" dedi.

Genel Direktör, konuşmasının devamında korona virüs salgınının dünya genelinde 7 milyon kişiye bulaştığını aktarırken, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 400 bini geçtiğini hatırlattı. Direktör, "Avrupa’da durum iyileşirken, küresel olarak kötüleşiyor" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, son 9 günde dünya genelinde günlük vaka sayılarının 100 binin üzerinde gerçekleştiğini aktarırken, "Dün 136 bin vaka bildirildi. Bu, 1 günde bildirilen en fazla vaka sayısıydı. Dünkü vakaların yaklaşık yüzde 75’i Amerika ve Güney Asya ülkeleri olmak üzere 10 farklı ülkeden geldi" dedi.

Genel Direktör, Afrika kıtasında vaka sayılarının artmaya devam ettiğini ifade ederken, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da da korona virüs vakalarında artış olduğunu açıkladı. Ghebreyesus, ülkeleri kamu sağlığı alanında alınan tedbirleri arttırmaya davet ederken, "Salgın 6 aydan fazla bir süredir devam ediyor, herhangi bir ülkenin ayağını pedaldan çekmesinin zamanı değil" dedi.