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Gündem DSÖ'den Gazze'deki hastanelere ilişkin korkutan uyarı
Gündem

DSÖ'den Gazze'deki hastanelere ilişkin korkutan uyarı

Yeniakit Publisher
2024-05-08 19:30:00 -
DSÖ'den Gazze'deki hastanelere ilişkin korkutan uyarı

İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı ele geçirmesinin ardından Gazze Şeridi’nde yeniden yakıt sıkıntısı başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Gazze'nin güneyindeki hastanelerin sadece üç günlük yakıtı kaldı” dedi.

"Sınır kapısının kapatılması, BM'nin yakıt tedarikini engellemeye devam ediyor." diyen Ghebreyesus, "Yakıt olmadan tüm insani yardım operasyonları duracak. Sınır kapılarının kapalı olması, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını da engelliyor. Gazze'nin güneyindeki hastanelerin sadece üç günlük yakıtı kaldı. Bu da hizmetlerin yakında durabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

DSÖ, Refah'taki üç hastaneden biri olan Ebu Yusuf al-Najjar Hastanesi'nin artık faaliyetlerine devam edemediğini belirterek, bazı ekipmanların sahra hastanelerine taşındığını söyledi.

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