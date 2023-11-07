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Gündem DSÖ'den Gazze'de acil ateşkes çağrısı!
Gündem

DSÖ'den Gazze'de acil ateşkes çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 21:58:00 -
DSÖ'den Gazze'de acil ateşkes çağrısı!

Dünya Sağlık Örgütü katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamasında acil çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Tarih hepimizi bu trajediyi sona erdirmek için yaptıklarımıza göre yargılayacaktır” dedi.

İsrail’in Gazze şeridine yönelik saldırıları 7 Ekim'den beri aralıksız sürerken, DSÖ bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Bir aydır Gazze'de yoğun bombardıman yaşanıyor. 10 bin insan öldü. Bunların 4 binden fazlası çocuktu. Bu insanlık felaketi daha ne kadar sürecek? Tüm tarafları insani bir ateşkesi kabul etmeye ve kalıcı barış için çalışmaya çağırıyoruz. Rehinelerin derhal serbest bırakılması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.”

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