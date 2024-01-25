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Dünya DSÖ'den Gazze çağrısı: Fazlasıyla gecikti!
Dünya

DSÖ'den Gazze çağrısı: Fazlasıyla gecikti!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 20:16:00 -
DSÖ'den Gazze çağrısı: Fazlasıyla gecikti!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de ateşkesin fazlasıyla geciktiğini belirtti.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'de yüzde 70'i kadın ve çocuk olan 26 bin kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Gazze'de 8 bin kişi kayıp ve 64 bin kişi yaralandı. 1,7 milyon kişi ise yerinden edildi. Hastalar sağlık hizmeti alamıyor. Salgınlar ve açlık yayılıyor." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de ateşkes fazlasıyla gecikti" değerlendirmesinde bulunan Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze'de ihtiyaç duyulan barışın sağlanması için sadece "irade ihtiyaç duyulduğunu" kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
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İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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