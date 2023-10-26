  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Hadi len! Buna millet ancak bir tarafıyla güler
Gündem DSÖ'den dünyaya kritik Gazze çağrısı!
Gündem

DSÖ'den dünyaya kritik Gazze çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 20:52:00 -
DSÖ'den dünyaya kritik Gazze çağrısı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail’in tam ablukaya aldığı Gazze Şeridi’nde insani ve sağlık krizinin felaket boyutlarına ulaştığı duyurarak, “Daha fazla gecikme veya engelleme kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, bölgeye uyguladığı tam ablukada sürüyor. Çok sayıda hastanenin yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hizmet veremediği Gazze Şeridi’nde insani kriz giderek büyüyor.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed Al-Mandhari, "Gazze'deki insani ve sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı. Hayat kurtaran yardımların ulaştırılması için engelsiz erişim talep etmek, siyasi sınırları aşan bir zorunluluk olan ahlaki görevimizdir. Daha fazla gecikme veya engelleme kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Nuri Bilge Ceylan hala sesiz! İngiliz Yönetmen Loach, 'Herkes İsrail'i boykot etmeli' dedi
Nuri Bilge Ceylan hala sesiz! İngiliz Yönetmen Loach, 'Herkes İsrail'i boykot etmeli' dedi

Dünya

Nuri Bilge Ceylan hala sesiz! İngiliz Yönetmen Loach, 'Herkes İsrail'i boykot etmeli' dedi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail kemik atıyor BBC havadayken kapıyor! Zavallı Avrupa Medyası...
İsrail kemik atıyor BBC havadayken kapıyor! Zavallı Avrupa Medyası...

Medya

İsrail kemik atıyor BBC havadayken kapıyor! Zavallı Avrupa Medyası...

İsrail kemik atıyor BBC havadayken kapıyor! Zavallı Avrupa Medyası...
İsrail kemik atıyor BBC havadayken kapıyor! Zavallı Avrupa Medyası...

Medya

İsrail kemik atıyor BBC havadayken kapıyor! Zavallı Avrupa Medyası...

Yine bildiğiniz gibi konuştu! Ali Babacan’dan Erdoğan’a İsrail İftirası
Yine bildiğiniz gibi konuştu! Ali Babacan’dan Erdoğan’a İsrail İftirası

Siyaset

Yine bildiğiniz gibi konuştu! Ali Babacan’dan Erdoğan’a İsrail İftirası

Terör devleti İsrail nasıl durdurulur? Cihat Yaycı Paşa'dan 2 müthiş öneri!
Terör devleti İsrail nasıl durdurulur? Cihat Yaycı Paşa'dan 2 müthiş öneri!

Gündem

Terör devleti İsrail nasıl durdurulur? Cihat Yaycı Paşa'dan 2 müthiş öneri!

Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyurdu! İsrail savaşı sürerken Hamas'tan beklenmedik Rusya kararı
Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyurdu! İsrail savaşı sürerken Hamas'tan beklenmedik Rusya kararı

Gündem

Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyurdu! İsrail savaşı sürerken Hamas'tan beklenmedik Rusya kararı

Hamas İsrail'in saldırılarında ölen İsrailli esir sayısını duyurdu
Hamas İsrail'in saldırılarında ölen İsrailli esir sayısını duyurdu

Dünya

Hamas İsrail'in saldırılarında ölen İsrailli esir sayısını duyurdu

İsrail bombardımana tuttu! Gazze'de dumanlar gökyüzünü kapladı
İsrail bombardımana tuttu! Gazze'de dumanlar gökyüzünü kapladı

Gündem

İsrail bombardımana tuttu! Gazze'de dumanlar gökyüzünü kapladı

{relation id:1799450 slug:'nuri-bilge-ceylan-hala-sesiz-ingiliz-yonetmen-loach-herkes-israili-boykot-etmeli-dedi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fetösavar

abd gerçekten çok dürüst.. sivil kayıplar olabilirmiş... insanların kökünü kuruttunuz (yerliler). yetmedi yine kuruttunuz (afrikalılar). hala da kurutuyorsunuz (müslüman coğrafyalar). siz ne kana susamış canavarlarmışsınız...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23