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Aktüel DSÖ’den dikkat çeken veri: Pandemi öncesi seviyeye yaklaştı
Aktüel

DSÖ’den dikkat çeken veri: Pandemi öncesi seviyeye yaklaştı

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DSÖ’den dikkat çeken veri: Pandemi öncesi seviyeye yaklaştı

DSÖ, küresel ortalama yaşam süresinin 2023’te 73,3 yıla ulaştığını ve pandemi öncesi seviyeye yaklaştığını bildirdi. Raporda, “Küresel sağlık ortamı gelişmeye devam ediyor ve insanlar daha uzun yaşıyor.” ifadelerine yer verilirken, bulaşıcı olmayan hastalıkların küresel ölümlerdeki payının yüzde 74’e yükseldiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel ortalama yaşam süresinin 2023'te 73,3 yıla ulaşarak pandemi öncesi 2019'da kaydedilen 73,4 yıla yaklaştığını açıkladı.

DSÖ, ortalama yaşam süresi, ölüm nedenleri ve hastalık yükündeki eğilimlerin yer aldığı "Küresel Sağlık Tahminleri" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, "Küresel sağlık ortamı gelişmeye devam ediyor ve insanlar daha uzun yaşıyor. Kovid-19 pandemisinin yol açtığı aksaklıkların ardından ortalama küresel yaşam süresi pandemi öncesi seviyelere yakın bir düzeye geri döndü. Küresel ortalama yaşam süresi 2023'te 73,3 yıla ulaştı. Bu rakam 2019'da kaydedilen 73,4 yıla yaklaştı. Sağlıklı yaşam beklentisi ise daha yavaş bir toparlanma göstererek 2023 yılında 62,8 yıla ulaştı ve 2019 seviyesinin 0,4 yıl altında kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların ölümlerde giderek artan bir paya sahip olduğuna işaret edilen raporda, diyabet, demans, ruh sağlığı sorunları ve madde kullanım bozuklukları gibi durumların artan ve değişen bir hastalık yüküne katkıda bulunduğuna değinildi.

Raporda, "2023'te küresel ölümlerin yüzde 74'ü bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanırken, bu oran 2000'de yüzde 58 idi." bilgisi paylaşılarak, 2023'te dünyanın önde gelen 10 ölüm nedeninden neredeyse 8'inin bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığı hatırlatıldı.

Bu değişimin tüm gelir seviyelerinde giderek daha belirgin hale geldiği kaydedilen raporda, 2023'te ilk kez bulaşıcı hastalıkların düşük gelirli ülkelerde tüm ölümlerin yarısından daha azını oluşturmasının küresel epidemiyolojik geçişte bir başka adımı gösterdiği ifade edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Veri, Dijital Sağlık, Analitik ve Yapay Zeka Departmanı Direktörü Alain Labrique, "Daha uzun yaşamak, halk sağlığının en büyük başarılarından biridir. Bir sonraki zorluk, bu ilave yılların sağlıklı bir şekilde geçirilmesini sağlamak ve sağlık sistemlerinin nüfusun değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde donatılmasını güvence altına almaktır." ifadelerini kullandı.

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