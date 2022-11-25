DSÖ'den açıklama: Türkiye kararlı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Akıl Sağlığı Danışmanı Dr. Ledia Lazeri, Türkiye’deki kurumların akıl sağlığı sorunları ile yerel ve ulusal seviyede mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

DSÖ’ye göre, Avrupa'da her 6 kişiden 1’i, yaklaşık 155 milyon insan akıl sağlığı sorunları yaşıyor.

Akıl sağlığı sorunlarının herkesi hayatının bir döneminde etkileyebileceğini belirten uzmanlar, donanımlı akıl sağlığı sistemlerinin ve ihtiyaç duyanlara yeterli desteğin sağlanmasının önemine vurgu yapıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Lazeri, Türkiye’nin akıl sağlığı konusundaki çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Türk hükümetinin ve yerel kurumların akıl sağlığı sorunları ile mücadelede tecrübesine ilk elden şahit olduğunu belirten Lazeri, Türkiye’deki kurumların bu konuda “hem ulusal hem yerel seviyede oldukça kararlı” olduğunu dile getirdi.

Lazeri, ulusal akıl sağlığı yasasına ilişkin Türkiye parlamentosunda görüşmelerin yapıldığını belirterek, akıl sağlığı sorunları ile mücadelede Türkiye’nin oldukça iyi ve kuşatıcı bir Ulusal Eylem Planı’na sahip olduğunu vurguladı.

Umut evleri ve bakımevleri dahil akıl sağlığı merkezlerinin sayısının tüm Türkiye’de arttığını söyleyen Lazeri, Türkiye’nin bu merkezleri geliştirmede attığı adımların “oldukça kapsamlı” olduğunu kaydetti.

Lazeri, Türkiye’nin bu alandaki eylemlerinin, politikaları, düzenlemeleri, servisleri, tecrübe sahibi insanları kapsadığını, doktorlar, hemşireler dahil akıl sağlığı konusunda hizmet veren tüm personelin gerekli eğitimleri aldığını ifade etti.

Pan-Avrupa Ruh Sağlığı Koalisyonu’nun dün Ankara’da sonuçlanan ikinci toplantısını yaptıklarını hatırlatan Lazeri, burada akıl sağlığı sorunu olan kişilerle yaşayan insanları dinlediklerini söyledi.

Lazeri, Ankara civarındaki akıl sağlığı merkezlerini gezme fırsatı da bulduklarını belirterek, toplantıya katılan misafirlerin bu merkezlerde kullanılan inovasyonları kendilerinin görmesini istediğini aktardı.

Türkiye’de akıl sağlığı sorunları yaşayan kişilerin desteklenmesine yönelik DSÖ ile Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde geliştirilen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan bir projenin daha yıllık toplantısının olduğunu belirten Lazeri, bu toplantıya ilişkin "DSÖ içinde olan bizler için bu çok çok önemli bir olay çünkü uluslararası tecrübeyi ve Türkiye’deki ulusal gelişmeleri karşı karşıya getirmemizi sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Lazeri, tarafların bu sayede birbirlerinden öğrenecek çok şeyi olduğunu vurguladı.