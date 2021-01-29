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Dünya DSÖ uyarmıştı! Yeni felaket… Tüm kıtayı etkisi altına alacak
Dünya

DSÖ uyarmıştı! Yeni felaket… Tüm kıtayı etkisi altına alacak

Afrika kıtasında gözlemlenmeyen yeni bir sinek türünün Etiyopya şehirlerinde görülmeye başlanması ülke genelinde korkuyu da beraberinde getirdi. Yeni sinek türünün sıtma riskini artırabileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 16:06:00 -
DSÖ uyarmıştı! Yeni felaket… Tüm kıtayı etkisi altına alacak

Afrika kıtasında gözlemlenmeyen yeni bir sinek türünün Etiyopya şehirlerinde görülmeye başlanması paniğe neden oldu. Yeni sinek türünün sıtma riskini artırabileceği açıklandı.

Hollanda’da bulunan Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi ve Etiyopya Armauer Hansen Araştırma Enstitüsü’nün iş birliği ile gerçekleşen araştırma sonucunda, Afrika’da ortaya çıkan sineğin sıtma enfeksiyonları için endişe verici sonuçları olduğu açıklandı.

Önlem alınmazsa kıtayı etkisi altına alacak

Söz konusu türlerin saldırgan yaklaşımla canlıları hedef aldığını söyleyen Etiyopya Addis Ababa Üniversitesi’nden Dr. Fitsum Tadesse, hızlı hareket edilirse yayılımın önlenebileceğini ancak başarısız olunması halinde sıtma riskinin Afrika’nın geniş bölgelerinde artış göstereceğini söyledi.

DSÖ uyarmıştı

2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni türlerin genetik olarak böcek ilaçlarına karşı dirençli olması nedeniyle kontrol altına alınmalarının zor olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

İnsanlara sıtma bulaştırabilen yaklaşık 60 sivrisinek türünün bulunduğu ve yılda 400 bin kişinin sıtmadan hayatını kaybettiği biliniyor.

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