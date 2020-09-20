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Dünya DSÖ uyardı: Daha tehlikeli bir dalga geliyor
Dünya

DSÖ uyardı: Daha tehlikeli bir dalga geliyor

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde artış gösteren koronavirüs vaka sayılarının acil bir uyarı niteliğinde olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 01:11:00 -
DSÖ uyardı: Daha tehlikeli bir dalga geliyor

Yeni tip koronavirüs salgınının seyrine ilişkin DSÖ'den kritik bir uyarı geldi. Dünya Sağlık Örgütü bölgesel direktörü Hans Kluge, son iki haftada Avrupa ülkelerindeki günlük vaka sayılarının 2 katına çıktığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Geçen hafta Avrupa genelinde 300 bini aşkın yeni vaka tespit edildiğine dikkat çeken Kluge, bunun salgının ilk zamanlardan daha tehlikeli olduğunu söyledi. Kluge, "Test sayıları arttıkça daha fazla vaka tespit ediliyor. Ancak yine de salgının bu bölgede hızlı yayıldığına dair alarma geçiren bir durum söz konusu." şeklinde konuştu.

DSÖ'nün verilerine göre salgının başından bu yana Avrupa'da 5 milyonu aşkın vaka tespit edildi, 228 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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