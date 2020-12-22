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Aktüel DSÖ, Türkiye'deki huzurevlerinde alınan Kovid-19 önlemlerini örnek gösterdi
Aktüel

DSÖ, Türkiye'deki huzurevlerinde alınan Kovid-19 önlemlerini örnek gösterdi

"Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını Kovid-19'dan korudu"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:53:37 -
DSÖ, Türkiye'deki huzurevlerinde alınan Kovid-19 önlemlerini örnek gösterdi

ANKARA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'deki huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin, "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını Kovid-19'dan korudu" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkiye'de huzurevlerinde, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki kovid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları web sayfasında değerlendirdiği bildirildi.

DSÖ'nün "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını Kovid-19'dan korudu" başlığı ile hazırladığı çalışmada, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tanımlanmasından yaklaşık iki hafta önce huzurevlerine yapılan ziyaretlerin sınırlandırıldığı ve altı hafta öncesinde de yaşlıları virüsten korumaya yönelik uygulama önlemleri başlatıldığı bilgileri yer aldı.

Çalışmada, Türkiye'de huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde alınan bu önlemler sayesinde virüsün bu kurumlarda yayılmasının sınırlandığı ifade edildi.

Türkiye'deki huzurevi sakinleri ve personeliyle görüşen DSÖ, çalışmasında huzurevi personelinin 14 günlük vardiyalar halinde çalıştığını, düzenli olarak Kovid-19 testlerinin yapıldığını aktardı.

DSÖ, huzurevi sakinlerinin ise salgının ülke ve dünya için kritik riskler taşıdığının farkında olduklarını, fakat kendilerine çok iyi bakıldığını dile getirdiklerini de çalışmasında yer verdi.

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