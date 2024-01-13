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Sağlık DSÖ, kovid hakkında açıklama yaptı
Sağlık

DSÖ, kovid hakkında açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-13 23:27:00 -
DSÖ, kovid hakkında açıklama yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un küresel olarak hala önemli risk oluşturduğunu bildirdi.

DSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kovid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak yüksek olduğunu belirtti.

Van Kerkhove, vaka bazlı raporlamanın güvenilir belirteç olmadığını, dünyanın her yerinde Kovid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini aktardı.

Hastalığın sirkülasyon seviyesinin bildirilenden 19 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Van Kerkhove, aylık 10 bin kişinin Kovid-19'dan öldüğünü gösteren verilerin sadece 50 ülkeden alındığının altını çizdi.

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