DSÖ koronavirüs rakamlarını açıkladı! Dehşete düşüren bilanço

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) tarafından açıklanan raporda bugün dünya genelinde korona virüs salgınında rekor sayıda vaka artışı yaşandı. Son 24 saatte 292 bin 527 yeni vaka tespit edildi. Korona virüs salgını küresel olarak etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

ünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) tarafından açıklanan raporda bugün dünya genelinde 292 bin 527 yeni vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayılarında rekor artış kaydedildi.

En çok artış yaşanan ülkeler

Günlük vaka sayılarındaki en çok artış ise ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da yaşandı. 4 ülke küresel salgında başı çekti. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812 kişi arttı.

DSÖ’nün 24 Temmuz’daki raporunda ise dünya genelinde günlük 284 bin 196 yeni vaka tespit edilmiş, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 753 olarak kayıtlara geçmişti. Geçtiğimiz hafta ise 40 ülkede günlük vaka sayısı rekor kırmıştı. Avusturalya, Japonya, Hong Kong, Bolivya, Sudan, Etiyopya, Bulgaristan, Belçika, Özbekistan ve İsrail vaka sayılarının artışa geçtiği ülkelerin başında geliyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 17 milyon 624 bin 299’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 679 bin 574’e ulaştı. 11 milyon 20 bin 895 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

İngiltere'de normalleşme adımları askıya alındı

İngiltere'nin kuzeyinde korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle 4 milyon kişi yeniden tecrit altına alınırken, Başbakan Boris Johnson, ülkedeki normalleşme sürecinin askıya alındığını duyurdu.

Dünya genelinde etkisini arttırmaya devam eden korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke kısıtlamaları geri getirmeye başladı. İngiltere'nin kuzeyinde artan vaka sayıları ikinci dalga korkusuna neden olurken, 4 milyon kişi tekrar tecrit altına alındı. Başbakan Boris Johnson, yaptığı açıklamada normalleşme sürecinin durdurulduğunu duyurdu.

Lancashire, Batı Yorkshire ve Greater Manchester bölgelerinde sert tecrit kuralları geri getirildi. Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, Manchester'da yaşayanlar ile Doğu Lancashire ve Batı Yorkshire'ın bazı bölgelerinde aynı hane halkından olmayan kişilerin kapalı alanlarda buluşmasının yasakladığını duyurdu. Hancock, “Hanelerin bir araya geldiğini ve sosyal mesafe eksikliğinin yükselen korona virüs vakalarının nedenlerinden biri olduğunu gördük ve ülkeyi güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Hancock, geçtiğimiz günlerde Avrupa’da ikinci dalganın başladığını söyleyerek, Akdeniz ülkelerinden ve özellikle İspanya'dan gelenlerin kendilerini tecrit etmeleri gerektiğini belirtmişti. Başbakan Johnson, ilk lokal karantina uygulanan Leicester şehrinde vaka sayılarında azalma olsa da ikinci dalga konusunda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

İngiltere'de şu ana kadar 303 bin 181 korona virüs vakası tespit edilirken, salgında 46 bin 119 kişi ise hayatını kaybetti.