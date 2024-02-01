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Gündem DSÖ korkunç tabloyu açıkladı: Gazze açlıktan ölüyor
Gündem

DSÖ korkunç tabloyu açıkladı: Gazze açlıktan ölüyor

Yeniakit Publisher
2024-02-01 07:56:00 -
DSÖ korkunç tabloyu açıkladı: Gazze açlıktan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze halkının açlıktan öldüğünü, çaresiz durumda olduğunu bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de planlanan gıda yardımlarının ulaştırılmasındaki gecikmelerin şiddetli açlık yaşayan Gazzelileri çaresiz bıraktığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de planlanan gıda yardımlarının ulaştırılmasındaki gecikmelerin şiddetli açlık yaşayan Gazzelileri çaresiz bıraktığını bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki Nasır Hastanesi çevresinde devam eden ağır askeri operasyonlara rağmen DSÖ ve ortaklarının dün oradaki1000 hasta için temel tıbbi malzeme sağlamayı başardığını bildirdi.

SAĞLIK PERSONELİNİN İŞLERİ AKSIYOR

Hastaneye gıda da ulaştırmayı çalıştıklarını aktaran Ghebreyesus fakat bunu gerçekleştiremediklerini ifade etti. Ghebreyesus, "Bu gibi gecikmeler savunmasız durumdaki hastaların sağlık risklerini artırıyor ve sağlık personelinin işlerini aksatıyor." ifadelerini kullandı.

Nasır Hastanesi'nin şu anda 400 kadar hastaya hizmet verdiğini bildiren Ghebreyesus, burada büyük tıbbi malzeme, yakıt ve gıda eksikliği olduğunu kaydetti.
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Ghebreyesus, kontrol noktasındaki işlemlerin gıda yardımlarının dağıtımını ve Nasır Hastanesi'ne ulaşımını geciktirdiğinin altını çizerek "Bu durum (gecikmeler), şiddetli açlık da dahil cehennem koşullarında yaşayan Gazze'deki insanların son derece çaresiz olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

 

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