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Aktüel DSÖ: İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni türü mevcutlarından farklı davranmıyor
Aktüel

DSÖ: İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni türü mevcutlarından farklı davranmıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:46:30 -
DSÖ: İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni türü mevcutlarından farklı davranmıyor

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'nin bazı bölgelerinde tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni türünün (varyant), virüsün mevcut türlerinden farklı davrandığına dair bir kanıt olmadığını bildirdi.

İngiltere'nin güneydoğusunda "Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni bir türünün" bulunduğu haberlerine ilişkin DSÖ'den açıklama geldi.

Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin soruyu cevaplayan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, "İngiltere'de 1000 kişide bildirilen bu genetik varyantın farkındayız." dedi

İngiltere'de uzmanların yeni türü incelediğini belirten Ryan, "(Kovid19'un) Pek çok varyantını gördük. Bu virüs, zamanla gelişiyor ve değişiyor." ifadesini kullandı.

Ryan, pozitif çıkan numunelerdeki sekans analizlerinin açıklanması için İngiltere'ye çağrıda bulunarak, bunun Kovid-19'un daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına işaret etti.

- "Değerlendirmelerimiz devam edecek"

Aynı soruya ilişkin İngiltere'deki yetkililerden aldığı son dakika bilgisini paylaşan DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise "Şimdiye kadar bu varyantın farklı davrandığına dair bir kanıt yok ama elbette, bunu doğru bir şekilde değerlendirmek için temkinli davranıyoruz." dedi.

Kerkhove, uzmanların, Kovid-19'un tüm türlerinde olduğu gibi, yeni tespit edilen türde de nötralize edici antikorların gelişiminde herhangi bir değişiklik olup olmadığına baktığını belirtti.

- İngiltere Sağlık Bakanı açıklamıştı

Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, İngiltere'nin güneydoğusunda bazı bölgelerde Kovid-19'un hızla yayılan yeni bir türünün bulunduğunu aktarmıştı.

Bu türle beraber vaka sayısının hızla arttığını ve Dünya Sağlık Örgütünü bilgilendirdiklerini kaydeden Hancock, bu türün diğer türlerden daha ciddi hastalığa yol açma ihtimalinin düşük olduğunu belirtmişti.


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