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Dünya DSÖ, Han Yunus kentindeki saldırıları kınadı
Dünya

DSÖ, Han Yunus kentindeki saldırıları kınadı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 10:21:00 -
DSÖ, Han Yunus kentindeki saldırıları kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Filistin Kızılayına ait merkeze yönelik saldırıları kınadı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan, Filistin Kızılayına ait merkeze yönelik saldırıları kınadı.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, İsrail'in, Filistin Kızılayına ait merkezi hedef alan saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki Kızılay merkezini ve Filistin Kızılayına ait El-Emel Hastanesini hedef alan saldırıları kınayan Ghebreyesus, "Bombardımanlar vicdansızlıktır. Gazze'nin sağlık sistemi zaten çökmüş durumda. Sağlık ve insani yardım çalışanlarının işlerini yapması çatışmalar nedeniyle sürekli engelleniyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, ayrıca, Gazze'deki sivillere gıda, tıbbi malzeme ve su gibi temel ihtiyaçların ulaştırılabilmesi amacıyla "acilen ateşkes sağlanması" için yapılan uluslararası çağrılara da katıldığını ifade etti.

İsrail, Filistin Kızılayına ait merkezi hedef alarak 5 kişiyi öldürdü

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde bulunan merkezlerinin 8. katını hedef aldığı belirtilmişti.
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Açıklamada, İsrail'in merkeze yönelik saldırısında 5 Filistinlinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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