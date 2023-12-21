  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP belediyesinde rezalette yeni perde! Rüşvete karşılık sınırsız limitli kredi kartı

Bu nasıl bir alçaklık, bu ne tür bir namussuzluk! Yook, o iş öyle değil

Hem vicdansız hem yalancı! Aytunç Erkin’den göz göre göre sahtekarlık

Borsa’da işlemleri askıya alınmıştı! Ünlü scooter kiralama firması iflas etti

Akşener’den şok itiraf! Yer yerinden oynayacak! Senin ağzın ne söylüyor böyle Meral Hanım

Ekrem İmamoğlu'na çok büyük şok! İşte bu defa hapı yuttu! Bakalım şimdi ne halt edecek

Şeyh Said, Mustafa Kemal Paşa ile görüştü mü?

AK Parti, İstanbul ve Ankara için kararını verdi! Her dediği çıkan Cem Küçük, o isimleri Türkiye’ye böyle duyurdu

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Emekliler dikkat! 'Hükümetin planı bu' dedi ve en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı
Gündem DSÖ Genel Direktörü açıkladı! Gazze'de sağlık sistemi çöktü...
Gündem

DSÖ Genel Direktörü açıkladı! Gazze'de sağlık sistemi çöktü...

Yeniakit Publisher
2023-12-21 17:24:00 - 2023-12-21 18:06:50

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılar 76 gündür aralıksız devam ederken siyonistler hastaneleri de bombalamayı sürdürüyor.

Bölgede binlerce kişinin sığındığı sivil yerleşim yerleri ile hastaneleri vuran İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle can kaybı her geçen saat artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelere ilişkin açıklama yaptı. DSÖ ve BM heyetlerinin bölgede tespitlerde bulunduğunu belirten Ghebreyesus, heyetin ameliyatlarda ve yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Al Ahli Arab (Baptist) ve Şifa Hastanesi’ne ilaç, serum ve malzeme teslim ettiğini aktardı.

Son saldırıların sağlık tesislerinde büyük hasarlara neden olduğunu kaydeden Ghebreyesus, “Meslektaşlarımız, hastalar ile sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı feci şartları anlatmakta zorluk çekti” ifadelerini kullandı.

'Cesetler yan yana dizilmiş durumda'

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’nin acil bakıma ihtiyaç duyan hastalarla dolu olduğunu söyleyen Ghebreyesus, “Hastanenin avlusunda, güvenli ve şerefli bir şekilde defnedilemeyen cesetler yan yana dizilmiş durumda” dedi.

Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’nin 3 gün öncesine kadar Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaralıların ameliyat edilebildiği son hastane olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, “Ekibimiz bugün elektrik, yakıt, su, gıda ve tıbbi malzemelerin tükenmesi ve uzman doktor eksikliği nedeniyle hastanede ameliyatların durduğunu öğrendi” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ghebreyesus, bu durumun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde işlevsel bir hastane bırakmadığını aktararak, “Sadece 4 hastane minimum düzeyde faaliyet göstermekte ve çok sınırlı bakım sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

'Ateşkese her zamankinden çok ihtiyaç var'

Bölgedeki sağlık tesislerinin güçlendirilmesi ve binlerce yaralı ile temel bakıma muhtaç insanların ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelere erişebilmesini sağlamak için ateşkesin gerekliliğine vurgu yapan Ghebreyesus, “Her şeyden önce akan kanının ve ölümlerin durdurulması adına insani ateşkese her zamankinden daha fazla ihtiyaç var” değerlendirmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze teması! Sisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze teması! Sisi ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze teması! Sisi ile görüştü

BM'de Gazze oylaması 3. kez ertelendi! Yine ABD'nin talebiyle...
BM'de Gazze oylaması 3. kez ertelendi! Yine ABD'nin talebiyle...

Gündem

BM'de Gazze oylaması 3. kez ertelendi! Yine ABD'nin talebiyle...

İsrail ile GKRY arasında 'Gazze' toplantısı!
İsrail ile GKRY arasında 'Gazze' toplantısı!

Gündem

İsrail ile GKRY arasında 'Gazze' toplantısı!

Gazze'de insanlık dışı olay! İsrail bunu da yaptı
Gazze'de insanlık dışı olay! İsrail bunu da yaptı

Gündem

Gazze'de insanlık dışı olay! İsrail bunu da yaptı

Saldırıdan kurtulan Gazzeli kadın böyle haykırdı! 'Ey dünya neredesiniz?'
Saldırıdan kurtulan Gazzeli kadın böyle haykırdı! 'Ey dünya neredesiniz?'

Sosyal Medya

Saldırıdan kurtulan Gazzeli kadın böyle haykırdı! 'Ey dünya neredesiniz?'

ABD'li Senatör Sanders'den ABD'ye Gazze tepkisi
ABD'li Senatör Sanders'den ABD'ye Gazze tepkisi

Dünya

ABD'li Senatör Sanders'den ABD'ye Gazze tepkisi

Gazze’de darbe üstüne darbe alan İsrail’in Ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden
Gazze’de darbe üstüne darbe alan İsrail’in Ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden

Gündem

Gazze’de darbe üstüne darbe alan İsrail’in Ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden

Gazze'de insanlık yerin dibine battı! Eşleri ve çocuklarının önünde kurşuna dizdiler!
Gazze'de insanlık yerin dibine battı! Eşleri ve çocuklarının önünde kurşuna dizdiler!

Gündem

Gazze'de insanlık yerin dibine battı! Eşleri ve çocuklarının önünde kurşuna dizdiler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23