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Dünya DSÖ: Filistin'de sağlık hizmetlerine 171 saldırı yapıldı!
Dünya

DSÖ: Filistin'de sağlık hizmetlerine 171 saldırı yapıldı!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 17:20:00 -
DSÖ: Filistin'de sağlık hizmetlerine 171 saldırı yapıldı!

Dünya Sağlık Örgütü, siyonist rejimin işgali altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, siyonist rejimin işgali altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

7-24 Ekim tarihlerinde düzenlenen saldırılarda 16'sı görev başında olan sağlık çalışanı dâhil 493 kişi katledildi, 387 kişi yaralandı.

Siyonist rejim saldırılarının 96'sı işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da, 75'i ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleşti.

Saldırılardan 34 sağlık merkezi etkilenirken, 24 ambulans da zarar gördü.

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Yorumlar

deniz HAN

NETANYAHU SANA HATIRLATALIM ON EMİR 6. MADDE '' ÖLDÜRMEYECEKSİN '' DİYOR SEN NERESİNDESİN ON EMİRİN MADDELERİNİ TEK TEK SAYMAYALIM AÇDA OKU DEMEK Kİ SEN OKUMAMIŞSIN NETANYAHU 6 . MADDE '' ÖLDÜRMEYECEKSİN '' DİYOR SENSE ZALİMLİK YAPIYORSUN YAZIK YAZIK BEBEKLER ÇOCUKLAR EN SON RAKAM 2704 ÇOCUKTU YAZIKLAR OLSUN EYYY YAHUDİLER !!! SİZLER HER TÜRLÜ KATLİAMDAN KAÇTINIZDA NANKÖRLÜK EDİYORSUNUZ BİZ KURTARDIK SİZLERİ BİZZZ ŞİMDİ BİZİ DİNLEMİYORSUNUZ DA GİTTİNİZ EVENGELİST KATOLİKLERİN KUKLASI OLDUNUZ 10 BİN KM ÖTEDEN GELENDEN MEDET UMUYORSUN GÜN GELİR DEVRAN DÖNER AVUCUMA DÜŞERSİN UNUTMA TARİH TEKERRÜR EDER '' AVUCUMA DÜŞERSİN '' YAZ BAK BEN NOT ALDIM NOTLARIM ÇIKARRRRR BAK EMİN OLUN ÇIKAR SONUNDA DENİZE DÜŞER YILANA SARILIRSIN ATASÖZÜMÜZ BAK DEDİ DİYECEKSİN '' NOTLARIMIZI ALDIK !! EYYYY YAHUDİLER SİZİ NETANYAHUDA KURTARAMIYACAK O FİRAVUN OLMAK İSTİYOR BİZ İSE HARUN GİBİ O KARUN OLMAK İSTEDİ BİZ HARUN OLDUK KARUNUN AKIBETİ BELLİ YERİN DİBİ YAVAŞ YAVAŞ HALE TOPRAK ALTINDA AŞAĞILARA DOĞRU GİDİYOR SERVETİ İLE YER GÖK DÖNDÜKÇE HAREKAT HALİNDE YERİN DİBİNE DİBİNE GİDİYOR SİZLER PEK DE NANKÖR OLDUNUZ !!!
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