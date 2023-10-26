DSÖ: Filistin'de sağlık hizmetlerine 171 saldırı yapıldı!
Dünya Sağlık Örgütü, siyonist rejimin işgali altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü, siyonist rejimin işgali altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini açıkladı.
7-24 Ekim tarihlerinde düzenlenen saldırılarda 16'sı görev başında olan sağlık çalışanı dâhil 493 kişi katledildi, 387 kişi yaralandı.
Siyonist rejim saldırılarının 96'sı işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da, 75'i ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleşti.
Saldırılardan 34 sağlık merkezi etkilenirken, 24 ambulans da zarar gördü.
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