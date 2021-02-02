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Dünya DSÖ en sık görülen kanser türünü açıkladı
Dünya

DSÖ en sık görülen kanser türünü açıkladı

Dünya Kanser Günü'ne iki gün kala hastalıkla ilgili brifing veren Dünya Sağlık Örgütü, en sık görülen kanser türleri listesinde ilk sıranın değiştiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:36:00 -
DSÖ en sık görülen kanser türünü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) en çok görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu duyurdu. 4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesi konuşan DSÖ kanser uzmanı Andre Ilbawi, "Meme kanseri ilk kez dünyada en çok görülen kanser türü oldu" dedi.

Ilbawi'nin verdiği bilgilere göre son 20 yıldır en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri ikinci sıraya geriledi, üçüncü sırada da kolorektal kanser (kalın bağırsak ya da kolon ve rektum kanseri) yer aldı.

Ilbawi obezitenin meme kanserinde önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekerken diğer kanser türlerinin nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

​Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle de kanser tedavilerinin sekteye uğradığının altını çizen Ilbawi'ye göre küresel nüfus artar, yaşam beklentisi kısalırken kanserin daha da yaygın görülen bir hastalık olmasından korkuluyor.

Öyle ki 2020'de 19.3 milyon kanser vakasının 2040'a gelindiğinde yıl başına 30 milyona çıkması bekleniyor.

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