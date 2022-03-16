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Korona Virüs DSÖ duyurdu: Erteledik
Korona Virüs

DSÖ duyurdu: Erteledik

DSÖ, Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin değerlendirme sürecinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 22:50:00 -
DSÖ duyurdu: Erteledik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin değerlendirme sürecinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan DSÖ aşı uzmanı Dr. Mariangela Simao, Sputnik V'nin acil durum kullanımının onaylanması konusunda karar vermek için DSÖ heyetinin 7 Mart'ta Rusya'ya ziyaret planladığını ancak mevcut durumun gerekli değerlendirme ve incelemeleri olumsuz etkilemesi nedeniyle bunu ertelediklerini belirtti.

Dr Simao, "değerlendirme ziyareti için yeni tarihin en kısa zamanda belirleneceğini" söyledi.

DSÖ geçen sene, Sputnik V aşısının acil durum kullanımını onaylama fikri üzerinde düşündüklerini açıklamıştı.

Acil durum kullanımının onaylanması durumunda Sputnik V, orta ve düşük gelirli ülkelere aşı tedarik edilmesini amaçlayan COVAX programına dahil edilecekti.

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