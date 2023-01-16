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Ekonomi

DSÖ duyurdu! Dünya Türkiye'den satın alıyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıda ürünleri listesinde yer verilen kuru meyvelerde Türkiye dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 16:24:00 -
DSÖ duyurdu! Dünya Türkiye'den satın alıyor

Türkiye, 2022 yılında 500 bin tona ulaşan kuru meyve ihracatıyla, 1 milyar 573 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Ege İhracatçı Birlikleri’nde basın toplantısı düzenleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin kuru meyve ihracatında çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin lokomotif konumda olduğunu aktardı. Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde son 30 yılda 120 bin ton’dan, 300-350 bin ton bandına geldiğine işaret eden Işık, “Çekirdeksiz kuru üzümde, üretici, ihracatçı birlikte çalışarak büyük bir başarıya imza attık, üretim ve ihracatta dünya lideri konumuna geldik. 2022 yılında 254 bin ton kuru üzüm ihraç ederek 431 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık” dedi.

Kayısı kurutma tünelleri kuruyoruz

Kuru meyvelerin ihracatında ikinci sırada Malatya’da yetişen şekerpare olarak tanımlanan kuru kayısının yer aldığı bilgisini paylaşan Işık sözlerini şöyle sürdürdü; “Kuru kayısıda dünya üretiminin yüzde 54’ünü tek başımıza gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında ihracatta 402 milyon dolarlık ihracata imza attık. Kuru kayısıda gıda güvenliğini artırmak için kayısı çekirdeği ayıklama, kurutma tünelleri gibi yenilikleri sektöre kazandırıyoruz. Örnek projeler oluşturuyoruz.”

Kuru incirde 100 bin tona geldik

Tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak tanımlanan kuru inciri cennet meyvesi olarak nitelendiren EKMİB Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru incir üretiminde 100 bin ton sınırına ulaştıklarını kuru incir ihracatından 2022 yılında 246 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildiğini aktardı.

İç tüketimi artırmak istiyoruz

Sağlıklı ürünler olan kuru meyvelerin tüketim alışkanlıklarının çocuk yaşlarda kazandırılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Işık, “Avrupa’da çocukların okula götürdükleri beslenme çantalarına mutlaka kuru meyve konulur. Bizde de bu alışkanlığın kazandırılması için çabalarımız olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin stoklarında üzüm var, biz ihracatçılar olarak bu ürünleri küçük paketlerde paketlemeye ve çocuklara ulaştırmaya hazırız. Önümüzdeki günlerde Valiliklerimizle bu konuda görüşmelerimiz olacak. Almanya, İngiltere gibi ülkeler üretici olmadıkları halde bizden çok kuru meyve tüketiyorlar. Her gün bir avuç üzüm, 2-3 tane kuru incir ve kuru kayısı tüketim alışkanlığını çocuklarımıza kazandırırsak, ürettiğimiz kuru meyvelerde arz-talep dengesini de kurmuş oluruz” dedi.

Topraklarımızı korumak öncelikli konumuz

Pandeminin gıdaya erişimin önemini tüm dünyaya acı bir şekilde gösterdiğine dikkati çeken EKMİB Başkanı Mehmet Ali Işık, öncelikli başlıklardan birisinin pestisitsiz, sağlıklı gıdalar üretmek olması gerektiğine dikkati çekti. Işık, “Pandemi sonrasında Almanya ve Avrupa Birliği organik üretimi yüzde 30 artırma kararı aldı. Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir bunu net bir şekilde ifade etti. Bizim de önceliğimiz topraklarımızı koruyarak, sağlıklı gıda üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak olacak. Kuru meyvelerimiz sınırlı bir coğrafyada üretilebiliyor. O nedenle bu toprakları korumamız şart. UR-GE ve ARGE projelerimizle bu başlığa odaklanacağız. Üniversiteler, Enstitüler, üreticiler bu konuda paydaşlarımız olacak” diyerek sözlerini noktaladı.

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