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Dünya

DSÖ Başkanı sizlere dürüst olacağım diyerek açıkladı

Tüm dünya Çin’de ortaya çıkılıp yayılan koronavirüsle mücadele ederken, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sizlere dürüst olacağım. Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 23:09:00 -
DSÖ Başkanı sizlere dürüst olacağım diyerek açıkladı

Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 650 binden fazla insan hayatını kaybetti, 16 milyon 300 binden fazla insan Kovid-19'a yakalandı. Pandemi ilan edilen koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları bitiren bir açıklama geldi.

" Eski normale asla geri dönüş olmayacak "

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, "Sizlere dürüst olacağım. Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.

 

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