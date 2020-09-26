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Dünya DSÖ aşı bulunana kadar kaç kişinin öleceğini açıkladı
Dünya

DSÖ aşı bulunana kadar kaç kişinin öleceğini açıkladı

Küresel koronavirüs salgınına ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan, etkili bir aşı bulunup yapılana kadar ölü sayısının iki katına çıkabileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:14:00 -
DSÖ aşı bulunana kadar kaç kişinin öleceğini açıkladı

Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan, koronavirüse karşı başarılı bir aşının yaygın kullanımına başlanana kadar korona virüse bağlı ölümlerin dünya çapında 2 milyona ulaşabileceğini söyledi.

Korona virüs salgını dünya çapında hızla yayılırken, vaka ve can kayıpları hızla artıyor.

Ryan, koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada salgına karşı birlikte ve uyumlu hareket edilmemesi halinde bu sayının daha da fazla olacağını aktardı.

İddialı konuşuna Ryan, önlemler uygulanmaz bu sayının az bile kalacağını ifade etti. Virüsün gençler arasında yayıldığına dikkat çeken Ryan, vaka sayılarındaki artış nedeni ile gençlerin suçlanmaması gerektiğini söyledi.

Diğer taraftan dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 32 milyon 572 bin 774'e, toplam can kaybı ise 989 bin 981'e çıktı.

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