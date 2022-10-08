  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya DSÖ: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası
Dünya

DSÖ: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'nın, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 07:19:00 -
DSÖ: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, dünya genelindeki intihar oranlarına yer verildi.

Açıklamaya göre, Afrika, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta oldu.

Dünya genelinde her 100 bin kişide ortalama 9 kişinin intihar ettiği bilgisi paylaşılırken, bu oranın Afrika'da 11 kişiye yükseldiğine ve dünya ortalamasının üstünde olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Afrika'da her 500 bin kişiye bir psikiyatrist düştüğü ve bunun da DSÖ'nün tavsiyesinden 100 kat daha az olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23