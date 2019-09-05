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“DSİ’nin kanaletleri sürekli patlıyor, sulama kanalı çiftçiyi çileden çıkarıyor”

CHP Bursa Milletvekili TBMM Divan Katip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, DSİ’nin 2010 yılında yapımına başlayıp 2018’de faaliyete geçirdiği sulama projesinin İznikli çiftçiyi çileden çıkardığını söyledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:37
“DSİ’nin kanaletleri sürekli patlıyor, sulama kanalı çiftçiyi çileden çıkarıyor”

CHP Bursa Milletvekili TBMM Divan Katip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, DSİ’nin 2010 yılında yapımına başlayıp 2018’de faaliyete geçirdiği sulama projesinin İznikli çiftçiyi çileden çıkardığını söyledi.


İznik Gölü ve çevresindeki arazilerin sulanması amacıyla projenin hazırlandığına dikkat çeken Altaca Kayışoğlu, “Proje güzel amacı da iyi. Ancak, 8 yıl da bitirilebilen bir proje de bu kadar aksaklığın yaşanıyor olması düşündürücü. Çiftçi, devletin kendisine koyduğu şartları yerine getirmek için gerekeni yapmış. DSİ kanallarından alacağı su için saat ve peşin ödemeli su kartını gidip almış gereken ödemelerini yapmış ancak ‘Gidip işlemlerinizi yapın, suyunuz hazır’ denilmesine rağmen hatlarda yaşanan patlaklar nedeniyle toprağını sulayamıyor. Tam anlamıyla mağdur olmuş durumdalar. DSİ ve ilgili birimlerden yapılan açıklamalar ve yönlendirmelerle üstüne düşeni yapan çiftçi, kanalların sürekli patlaması nedeniyle sulama yapamadığı için zarar görüyor. Zeytinlikler kuruyor. 8 yıl da ancak bitirilen sulama projesi maalesef çiftçiye bolluk bereket değil, şu haliyle fakirlik ve yoksulluk vadediyor” diye konuştu.


CHP Orhangazi İlçe Başkanı Ender Teke, Orhangazi Belediye Meclis Üyesi Soner Yıldırım ile birlikte İznik Gölü’nde arazileri bulunan çiftçilerle görüşen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “DSİ kanaletlerinin sürekli patlıyor olması oldukça düşündürücü. Görüştüğümüz çiftçiler, İznik Gölü’nden alınan suyu tarlalara taşıyan kanaletlerdeki boruların sürekli patladığını ifade ediyorlar. Şüpheleri var. Soruyorlar: “Bu borular döşenirken gereken denetim yapıldı mı? İhaleyi alan firma doğru malzeme kullandı mı? Sürekli patlıyor. Ramazan bayramından bu yana suyu kullanamıyoruz’ diye yakınıyorlar. DSİ’nin projesini önemsiyoruz ancak her işte olduğu bu işte de eksiklikler çok fazla sorun çok büyük. Devlet eliyle yapılan projelerde sürekli böylesine eksiklere rastlanıyor olmasını bir tesadüf olamaz diye düşünüyoruz” diye konuştu.


İznik Gölü çevresinde arazileri bulunan çiftçinin mağduriyetinin bir an önce giderilmesini isteyen Altaca Kayışoğlu, “Devlet, yaptığı her işte eksiksiz ve tam olmak zorundadır. Çiftçinin 8 yıl umutla beklediği bir projede yaşadığı hüsran iktidarın içinde bulunduğu durumun Türkiye’ye her alanda olduğu gibi tarımda da ciddi zararlar verdiğini ortaya koyuyor” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:37
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