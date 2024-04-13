DSİ’den Erzincan’a yatırım seferberliği: 82 tesis açıldı

“Su Vatandır” hassasiyeti ile çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Balta “21 yılda sadece Erzincan’da 121 Bin 400 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. 4 Milyar 837 Milyon TL yatırımla 82 adet tesis ile 4 baraj ve 1 gölet inşa ettik. Böylece 52.93 milyon m su depolama hacmine ulaştık. Şu anda 3 barajın yapım çalışmaları da devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 19 bin 700 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz” bilgilerini verdi.