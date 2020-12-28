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Ekonomi DSİ yıl sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamlayacak
Ekonomi

DSİ yıl sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:22:07 -
DSİ yıl sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamlayacak

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Türkiye genelinde bu yıl sonu itibarıyla arazi toplulaştırma çalışmalarında 4,77 milyon hektar alanda tescilin tamamlanmış olacağını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, arazi toplulaştırmasının sulama, tarla içi geliştirme gibi diğer altyapı hizmetleriyle birlikte düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Bu nedenle 2018 yılında yapılan yasal düzenlemeyle Türkiye genelinde arazi toplulaştırma çalışması yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne verildiğini hatırlatan Yıldız, ülkede toplulaştırmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunduğunu ve 8,25 milyon hektar alanda söz konusu çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Yıldız, 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında 619 bin hektar, bu yıl da ekim sonu itibarıyla 425 bin hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığı bilgisini vererek, 2020 yılı sonunda 541 bin hektar alanın tescil çalışmalarının tamamlanmış olacağını belirtti.

Böylece Türkiye genelinde 2020 sonu itibarıyla arazi toplulaştırma çalışmalarında 4,77 milyon hektar alan için tescilin tamamlanmış olacağını vurgulayan Yıldız, kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmalarının sürdüğünün altını çizdi.

- Ankara'da gelecek yıl 38 bin hektar alan toplulaştırılacak

Yıldız, Ankara, Bolu, Çorum, Çankırı ve Kırıkkale'de yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Ankara'da bu yıl 5 projede toplam 130 bin 318 hektar alanda toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütüldüğünü ifade eden Yıldız, bu kapsamda 31 bin 548 hektar alanda arazi toplulaştırma tescillerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Yıldız, devam eden çalışmalarla 38 bin hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Bolu'da bu yıl 1 projeyle toplam 26 bin 500 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1755 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanarak, tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Yıldız, devam eden çalışmalarla 15 bin hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının planlandığını kaydetti.

Yıldız, Çorum'da 2020'de 3 projeyle toplam 42 bin 205 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 2 bin 448 hektar alanda çalışmaların bitirildiğini belirterek, gelecek yıl 24 bin 485 hektar alanın toplulaştırılmasının öngörüldüğünü paylaştı.

Çankırı'da da 2 projeyle toplam 19 bin 617 hektar alanda çalışmaların bu yıl sürdüğünü, 2021 sonuna kadar 8 bin hektar alanının toplulaştırılmasının planlandığını aktaran Yıldız, "Kırıkkale'de devam eden 1 projede toplam 39 bin hektar alanda çalışmalar devam etmekte olup, 2021 yılı sonuna kadar 20 bin hektar alanının toplulaştırılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, çalışmalar kapsamında sınırları düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığı bilgisini veren Yıldız, şunları kaydetti:

"Ankara, Bolu, Çorum illerimizde sene başından bugüne kadar 5 proje dahilinde 20 bin 101 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 105 bin 485 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanlanmaktadır."

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