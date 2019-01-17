DSİ vatandaşları uyardı! Baraj kapakları açıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu gönderilmesi amacı ile inşa edilen Alaköprü Barajı'nın kapakları, baraj gölünün sağanak yağışlar sonrası tamamen dolması nedeniyle, su tahliyesi için açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) içme suyu gönderilmesi amacı ile inşa edilen Alaköprü Barajı, sağanak yağışlar sonrası tamamen doldu. Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri, fazla suyun tahliye edilmesi için baraj kapaklarını açtı. DSİ Anamur Şube Müdürlüğü'nden ilçedeki dahili sistem aracılığı ile Dragon Çayı ve çevresinde yaşayanların dikkatli olmaları konusunda uyarı anonsu yapıldı. Baraj kapakları son 20 günde 2'nci kez açılmış oldu.

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