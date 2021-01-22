  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DSİ uygulamalı sınav ne zaman?
Gündem

DSİ uygulamalı sınav ne zaman?

Devlet Su İşleri personel alımı için başvuru alımlarının sona ermesinin ardından DSİ uygulamalı sınavının ne zaman yapılacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere yapılacak alımlar için detaylar araştırılıyor. Peki, DSİ uygulamalı sınav ne zaman? DSİ personel alımı sonuçları belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 21:26:00 -
DSİ uygulamalı sınav ne zaman?

Devlet Su İşleri personel alımı için başvurular 10.01.2021 ile 20.01.2021 tarihleri arasında tamamlandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 63 personel alımı için uygulamalı sınav yapılacak. Personel alımlarında KPSS puan türünden en az 70 puan alma şartı bulunur.

DSİ personel alımı sonuçları hakkında araştırmalar devam ediyor. KPSS P3 puan türünün geçerli olacağı alımlarda en az 70 puan şartı aranmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) kadrosundan çalışacak adaylar başvurularını elektronik ortamda 10.01.2021 ile 20.01.2021 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

DSİ personel alımı sonuçları belli oldu mu?

Uygulamalı sınavın ardından sonuçların 15 Şubat 2021 tarihinde açıklanması öngörülüyor.

DSİ uygulamalı sınav ne zaman?

DSİ uygulamalı sınavına çağırılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 26 Ocak 2021 tarihinde internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara elektronik ortamda duyurular yapılacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya UMH dehşete düşüren gelişmeyi duyurdu
Dünya

Libya UMH dehşete düşüren gelişmeyi duyurdu

Libya'da Uluslararası Mutabakat Hükümeti, ülkenin batısında bulunan Terhune şehrinde 10 adet ceset buldu.
ABD'ye güvenemeyeceklerini anladılar... Türkiye ile iş birliği yapmak zorundalar
Gündem

ABD'ye güvenemeyeceklerini anladılar... Türkiye ile iş birliği yapmak zorundalar

Avrupa Birliği'nin ABD'ye güvenemeyeceğinin Donald Trump döneminde açıkça ortaya çıktığını belirten uzmanlar, "Çevresindeki krizleri şekille..
Rus uzman açıkladı: Türkiye ile daha da yakınlaşacağız
Gündem

Rus uzman açıkladı: Türkiye ile daha da yakınlaşacağız

Rus uzmanlar Dağlık Karabağ savaşı sonrası planlanan ulaşım koridorlarının, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı görüşünde hemfikir. Ulaş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay