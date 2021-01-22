Devlet Su İşleri personel alımı için başvurular 10.01.2021 ile 20.01.2021 tarihleri arasında tamamlandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 63 personel alımı için uygulamalı sınav yapılacak. Personel alımlarında KPSS puan türünden en az 70 puan alma şartı bulunur.

DSİ personel alımı sonuçları hakkında araştırmalar devam ediyor. KPSS P3 puan türünün geçerli olacağı alımlarda en az 70 puan şartı aranmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) kadrosundan çalışacak adaylar başvurularını elektronik ortamda 10.01.2021 ile 20.01.2021 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

DSİ personel alımı sonuçları belli oldu mu?

Uygulamalı sınavın ardından sonuçların 15 Şubat 2021 tarihinde açıklanması öngörülüyor.

DSİ uygulamalı sınav ne zaman?

DSİ uygulamalı sınavına çağırılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 26 Ocak 2021 tarihinde internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara elektronik ortamda duyurular yapılacaktır.