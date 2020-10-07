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Aktüel DSİ Genel Müdürü Yıldız: Ortalamanın altında yağış alan Konya'da sulama sezonunda problem yaşamadık
Aktüel

DSİ Genel Müdürü Yıldız: Ortalamanın altında yağış alan Konya'da sulama sezonunda problem yaşamadık

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:35:02 -
DSİ Genel Müdürü Yıldız: Ortalamanın altında yağış alan Konya'da sulama sezonunda problem yaşamadık

KONYA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, sulama yatırımlarının tarımsal üretim açısından önemine işaret ederek, "Ülke ortalamasından daha az yağış alan Konya'da 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun, yaptığı yatırımlarla ülke tarımına hizmet etmeye, suyu toprakla buluşturmaya, çiftçinin yüzünü güldürmeye ve gıda arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Konya sulama planı kapsamında 8 Nisan'da açılan sulama sezonunun 16 Eylül'de tamamlandığı, il genelindeki tarım arazilerine yaklaşık 815 milyon 220 bin metreküp su verildiği, ülke ekonomisine 2020 yılı birim fiyatlarıyla yaklaşık 1 milyar 650 milyon lira katkı sağlandığı belirtildi.

Suyu depolamanın, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmanın ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmenin önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sulamada modern tekniklere geçilmesi için kararlılıkla çalışan DSİ Genel Müdürlüğü, Konya'da kapalı sistem sulamaları için büyük adımlar atmaya devam ediyor. 2020 yılı temmuz ayı içinde 72 bin 650 dekar tarım arazisini modern sulama şebekesine kavuşturan KOS 1,2,3 sulamalarının ilk kısmı Sayın Cumhurbaşkanımızın videokonferans katılımıyla gerçekleştirildi. 331 bin 930 dekar tarım arazisini kapalı sistem sulamaya kavuşturacak olan Apa-Hotamış 1,2,3 sulamaları inşaatıyla 20'yi aşkın sulama projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü belirtti.

Yıldız, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanallarıyla iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sulama yatırımları için çiftçilerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Yıldız, "Ülke ortalamasından daha az yağış alan Konya'da 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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