  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DSİ Genel Müdürü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

DSİ Genel Müdürü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:55:41 -
DSİ Genel Müdürü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf seçti.

Yıldız, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yıldız, tercihlerini, yaşam kategorisinde Enver Hancı'nın "Palu Köprüsü'nde Yolculuk", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" ve haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet" isimli fotoğraflarından yana yaptı.

AA'nın geleneksel hale gelen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yıldız, AA'nın hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye'yi temsil eden çok önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Fotoğrafların hepsi birbirinden özel ve etkileyici. Bu bakımdan fotoğraflar arasından seçim yaparken zorlandım." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!
Ekonomi

Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!

ABD’nin Rusya’dan S-400 alımını bahane ederek Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlara misliyle mukabelede bulunulacak.

Rusya'dan tepki çeken 'Türkiye' kararı!
Ekonomi

Rusya'dan tepki çeken 'Türkiye' kararı!

Rusya, Antalya ve İzmir’den domates ve biber ithalatını koronavirüs gerekçesiyle yasakladı. Rusya’ya biber ihracatında en yoğun dönemini yaş..
Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar
Gündem

Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar

Avukat Handan Bakbak, katıldığı bir televizyon programında Didem Arslan'ın kendisini azarladığını söyleyerek dava açma kararı aldı...
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay