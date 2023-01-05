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Ekonomi DSİ Genel Müdürü müthiş rakamı paylaştı
Ekonomi

DSİ Genel Müdürü müthiş rakamı paylaştı

Türkiye’de büyük projeler öyle fazla ve ardı ardına geliyor ki, artık dev barajların, otoyolların açıldığı yönündeki haberler sıradanlaşmış görünüyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif’in paylaştığı 2022 yılında tamamlanan 396 dev tesise ilişkin bilgi de bunlardan biri oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 14:34:00 - 2023-01-05 14:35:15
DSİ Genel Müdürü müthiş rakamı paylaştı

Yeni Akit  Ankara

Sosyal medya hesabı üzerinden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) tamamlayarak geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu 396 tesise ilişkin bilgi paylaşan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “2022 yılında 62 baraj, 19 gölet ve bent, 50 yeraltı depolama tesisi, 72 sulama tesisi, 21 toplulaştırma projesi, 16 içmesuyu ve atıksu tesisi, 10 HES ve 146 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 396 tesisi tamamladık” diye yazdı.

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