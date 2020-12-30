DSİ Eskişehir'de 14 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamladı

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl Eskişehir'de 51 bin hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 14 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında arazi toplulaştırması yapma yetkisinin kendilerine verildiğini belirtti.

Türkiye'de toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunduğunu ve 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Yıldız, ülke genelinde 2020 sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescilinin tamamlanmış olacağını ifade etti.

Yıldız, arazi toplulaştırma projeleriyle kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 azaldığına dikkati çekerek, arazi toplulaştırmasıyla parsellerin büyüdüğünü, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanmasının kolaylaştığını vurguladı.

- Eskişehir, Sakarya, Kütahya ve Bilecik'te toplulaştırmalar

Yıldız, "Eskişehir'de 2020'de 1 projede toplam 51 bin hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 14 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak yer teslim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 37 bin hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.



Çalışmalar kapsamında, sınırları düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetlerinin de yapıldığına dikkati çeken Yıldız, Eskişehir, Sakarya, Kütahya ve Bilecik'te bu yıl 4 proje dahilinde 45 bin hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.



Yıldız, projelerin tamamının uygulanmasıyla 2021 sonuna kadar 37 bin hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlandığını bildirdi.