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Ekonomi DSİ, dere ıslahı yapacak
Ekonomi

DSİ, dere ıslahı yapacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Rize-Merkez Yeni Kasarcılar Köyü Selimoğlu Deresi yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:14:00 -
DSİ, dere ıslahı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Rize-Merkez Yeni Kasarcılar Köyü Selimoğlu Deresi’nin ıslahı için 300 m Kagir Duvar ve Korkulukları, 620 m Beton Duvar ve Korkulukları, 1698 m Beton U Kanal ve Korkulukları, 13 Adet Betonarme Menfez,1 Adet Araç Köprüsü, 21 Adet Beton Brit ve 5 Adet Çelik Yaya Köprüsü İmalatları yaptırılacak.

İş Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günü içinde bitirilecek. İhale DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 10.12.2021 tarih ve saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

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