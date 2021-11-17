DSİ, dere ıslahı yapacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Rize-Merkez Yeni Kasarcılar Köyü Selimoğlu Deresi yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Rize-Merkez Yeni Kasarcılar Köyü Selimoğlu Deresi’nin ıslahı için 300 m Kagir Duvar ve Korkulukları, 620 m Beton Duvar ve Korkulukları, 1698 m Beton U Kanal ve Korkulukları, 13 Adet Betonarme Menfez,1 Adet Araç Köprüsü, 21 Adet Beton Brit ve 5 Adet Çelik Yaya Köprüsü İmalatları yaptırılacak.
İş Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günü içinde bitirilecek. İhale DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 10.12.2021 tarih ve saat 10:00’da gerçekleştirilecek.
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