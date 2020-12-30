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Ekonomi DSİ, Adana'da Kozan Kilgen Deresi 2. Kısım ıslahını tamamladı
Ekonomi

DSİ, Adana'da Kozan Kilgen Deresi 2. Kısım ıslahını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:16:29 -
DSİ, Adana'da Kozan Kilgen Deresi 2. Kısım ıslahını tamamladı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adana'da Kozan Kilgen Deresi 2. Kısım Islahı işinin yapımının tamamlandığını bildirdi.

Yıldız yazılı açıklamasında, DSİ'nin, Adana'ya yaptığı yatırımlarla ilin verimli topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini vurguladı.

İlde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına işaret eden Yıldız, Adana'da DSİ olarak baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.

Yıldız, Kozan Kilgen Deresi 2. Kısım Islahı işinin yapımının tamamlandığını belirterek, "Bu kapsamda 1082 metre çift taraflı kargir duvar, 1082 metre çift taraflı duvar üstü korkuluk ve kanal boyunca taban kaplama betonu yapılmış ve çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Islah çalışmaların tamamlanmasıyla Kozan ilçe merkezinin taşkın riski azalmıştır." ifadelerini kullandı.

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