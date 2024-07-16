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Aktüel DSİ, 20 bin deprem konutuna su vermek için kesintisiz çalışıyor
Aktüel

DSİ, 20 bin deprem konutuna su vermek için kesintisiz çalışıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-16 18:36:00 -
DSİ, 20 bin deprem konutuna su vermek için kesintisiz çalışıyor

Diyarbakır’daki 20 bin deprem konutunun su ihtiyacını karşılayacak içme suyu isale hattındaki fiziki gerçekleşme yüzde 75’e ulaştı.

Diyarbakır-Bağlar TOKİ deprem konutları içme suyu isale hattı inşaatının devam eden çalışmaları hakkında bilgi veren Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Proje kapsamında 21 kilometresi çelik, 9 kilometresi HDPE olmak üzere toplam 30 kilometre boru döşenmesi, 3 içme suyu deposu, pompa istasyonu ve gerekli diğer küçük sanat yapıları yapılacaktır. İşin tamamlanması ile toplam 20 bin deprem konutunun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan Diyarbakır-Bağlar TOKİ deprem konutları içme suyu isale hattı işinde fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 75 seviyesindedir” dedi.

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